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Израиль

ЦАХАЛ: в результате обстрела "Хизбаллы" легко ранен военнослужащий

время публикации: 20 мая 2024 г., 19:52 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 19:55
ЦАХАЛ: в результате обстрела "Хизбаллы" легко ранен военнослужащий
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате обстрела боевиками "Хизбаллы" позиций ЦАХАЛа рядом с поселком Биранит легко ранен военнослужащий. Раненый доставлен в больницу, его родные уведомлены о случившемся.

Запуск ракеты был осуществлен из района Айта аш-Шааб. Самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установке "Хизбаллы", уничтожив ее.

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