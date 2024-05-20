ЦАХАЛ: в результате обстрела "Хизбаллы" легко ранен военнослужащий
время публикации: 20 мая 2024 г., 19:52 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 19:55
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате обстрела боевиками "Хизбаллы" позиций ЦАХАЛа рядом с поселком Биранит легко ранен военнослужащий. Раненый доставлен в больницу, его родные уведомлены о случившемся.
Запуск ракеты был осуществлен из района Айта аш-Шааб. Самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установке "Хизбаллы", уничтожив ее.