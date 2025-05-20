Около Гедеры автомобиль сбил пешехода
время публикации: 20 мая 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 12:39
Около полудня 20 мая на 3922-й дороге недалеко от развязки Гедера автомобиль сбил пешехода, мужчину примерно 40 лет.
Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в больницу "Каплан" в Реховоте, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Парамедики отмечают, что на момент их прибытия у пострадавшего не было пульса и дыхания, он был в бессознательном состоянии.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.