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Израиль

Около Гедеры автомобиль сбил пешехода

Мада
ДТП
время публикации: 20 мая 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 12:39
Около Гедеры автомобиль сбил пешехода
Yonatan Sindel_Flash90

Около полудня 20 мая на 3922-й дороге недалеко от развязки Гедера автомобиль сбил пешехода, мужчину примерно 40 лет.

Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в больницу "Каплан" в Реховоте, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Парамедики отмечают, что на момент их прибытия у пострадавшего не было пульса и дыхания, он был в бессознательном состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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