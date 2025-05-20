Суд над Нетаниягу: премьер-министра допрашивает адвокат Аловича

В окружном суде Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Допрос продолжится до 15:00 из-за совещания по вопросам безопасности, которое проведет премьер-министр.

В настоящий момент Нетаниягу допрашивает адвокат Жак Хен, представляющий семью Алович по "делу 4000".

Помимо прочего, он спросил, получал ли Нетаниягу плату "положительным освещением его деятельности" от портала Walla. "Они были за Беннета", – ответил Нетаниягу.