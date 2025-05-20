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Израиль

Суд над Нетаниягу: премьер-министра допрашивает адвокат Аловича

Суд
Биньямин Нетаниягу
СМИ
время публикации: 20 мая 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 12:26
Допрос Нетаниягу: премьер-министра допрашивает адвокат Аловича
Hadas Parush/POOL

В окружном суде Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Допрос продолжится до 15:00 из-за совещания по вопросам безопасности, которое проведет премьер-министр.

В настоящий момент Нетаниягу допрашивает адвокат Жак Хен, представляющий семью Алович по "делу 4000".

Помимо прочего, он спросил, получал ли Нетаниягу плату "положительным освещением его деятельности" от портала Walla. "Они были за Беннета", – ответил Нетаниягу.

Израиль
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