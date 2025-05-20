ЦАХАЛ атаковал за сутки более 100 целей в Газе, ликвидирован командир "ВВС" ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в рамках продолжающейся военной операции "Колесницы Гидеона" за последние сутки в Газе были атакованы более 100 целей.

Среди прочих был ликвидирован Муатаз Диаб, командовавший "военно-воздушными силами" ХАМАСа на севере сектора Газы и отвечавший как за запуски БПЛА, так и за попытки сбивать израильские самолеты, вертолеты и беспилотники.

За последние 24 часа израильские ВВС атаковали более 100 целей по всему сектору Газы: группы боевиков, склады оружия, сооружения военного назначения (в том числе один из штабов "Исламского джихада"), подземные туннели, наблюдательные пункты.