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Израиль

ЦАХАЛ атаковал за сутки более 100 целей в Газе, ликвидирован командир "ВВС" ХАМАСа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 мая 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 14:39
ЦАХАЛ атаковал за сутки более 100 целей в Газе, ликвидирован командир "ВВС" ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в рамках продолжающейся военной операции "Колесницы Гидеона" за последние сутки в Газе были атакованы более 100 целей.

Среди прочих был ликвидирован Муатаз Диаб, командовавший "военно-воздушными силами" ХАМАСа на севере сектора Газы и отвечавший как за запуски БПЛА, так и за попытки сбивать израильские самолеты, вертолеты и беспилотники.

За последние 24 часа израильские ВВС атаковали более 100 целей по всему сектору Газы: группы боевиков, склады оружия, сооружения военного назначения (в том числе один из штабов "Исламского джихада"), подземные туннели, наблюдательные пункты.

Израиль
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