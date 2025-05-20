При помощи депутата от ШАС коалиция продлила срок действия повесток для резервистов

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердило продление действия повесток для резервистов.

Действие распоряжения о призыве продлено до полуночи 29 мая.

Коалиция получила минимальное большинство при голосовании благодаря голосу депутата от партии ШАС Инона Азулая.

Ранее предложение было отклонено из-за отказа депутата Амита А-Леви ("Ликуд") голосовать за него. Этот шаг привел к тому, что руководство коалиции объявило о выводе А-Леви из состава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.