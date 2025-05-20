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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира базы Аль-Мансури "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 20 мая 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 16:38
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира базы Аль-Мансури "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС сегодня, 20 мая, атаковали и уничтожили командира базы Аль-Мансури террористической организации "Хизбалла" в районе Аль-Мансури на юге Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что командир базы Аль-Мансури был ответственен за многие атаки, участвовал в процессе передачи оружия и руководил попытками восстановления военного комплекса.

Ливанские источники сообщали, что утром 20 мая БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по мотоциклисту в районе населенного пункта Мансури, к югу от прибрежного города Тира, на юге Ливана. Один убитый. Кроме того, три человека, находившихся неподалеку от места взрыва, получили ранения.

Израиль
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Источники: БПЛА ЦАХАЛа ликвидировал мотоциклиста на юге Ливана