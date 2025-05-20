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Израиль

Подано обвинение против 19-летнего жителя Нешера, причастного к обману русскоязычных стариков

время публикации: 20 мая 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 16:12
Подано обвинение против 19-летнего жителя Нешера, причастного к обману русскоязычных стариков
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством полиции Прибрежного округа объявили о раскрытии дела о "русском мошенничестве" на миллионы шекелей, жертвами были русскоязычные пенсионеры. Подозреваемому – 19-летнему жителю Нешера – было предъявлено обвинение.

Следствием установлено, что мошенники действовали через колл-центры из-за рубежа, выдавая себя за сотрудников полиции и банков, и им удавалось – с помощью давления, запугивания и дезинформации – получать данные для доступа к счетам у жертв, брать кредиты от их имени, переводить средства на международные счета и устанавливать контроль над их мобильными устройствами с помощью вредоносного программного обеспечения.

Также выяснилось, что мошенники отправляли курьеров - в том числе, таксистов и знакомых - чтобы забрать деньги или кредитные карты из домов жертв.

В ходе расследования полиции удалось установить личность подозреваемого, 19-летнего жителя Нешера, и связать его с 30 случаями снятия денег жертв после мошеннических действий.

Израиль
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