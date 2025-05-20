Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 20 мая, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится ветер, прежде всего в Негеве.

В Иерусалиме – 12-23 градусов, в Тель-Авиве – 20-23, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 16-26, в Мицпе-Рамоне – 15-27, на побережье Мертвого моря – 22-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-23, в Ариэле – 14-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-29, на Голанских высотах – 14-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-34 градуса, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.