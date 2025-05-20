N12: ХАМАС отклонил предложение о "частичной" сделке

По информации новостной службы N12, на переговорах в Дохе ХАМАС отклонил предложение о "частичной" сделке, переданное Израилем два дня назад. ХАМАС продолжает настаивать на международных гарантиях того, что боевые действия в Газе прекратятся. Израиль отказывается давать такие гарантии.

Вечером 19 мая 12-й телеканал сообщил, что, несмотря на застой в переговорном процессе, Нетаниягу решил не отзывать израильскую делегацию из Дохи. Источники в Иерусалиме, комментируя это решение, говорят, что Израиль пытается показать США свою заинтересованность и готовность к сделке, и поэтому не хочет покидать Доху раньше ХАМАСа.

По данным израильских СМИ, Иерусалим передал посредникам свой вариант соглашения, предусматривающий освобождение половины живых заложников в обмен на 100 террористов, приговоренных к пожизненным срокам, и еще 1000 заключенных, арестованных после 7 октября, в обмен на останки половины погибших или убитых заложников. Израиль выразил готовность в рамках сделки остановить боевые действия на 60 дней и начать переговоры о прекращении войны (без каких-либо обязательств со стороны Израиля) при международных гарантиях.