"Колесницы Гидеона" и судьба лидеров ХАМАСа. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: операция "Колесницы Гидеона" и судьба лидеров ХАМАСа.

Обсуждаем последние события, связанные с началом операции "Колесницы Гидеона" и ликвидацией высокопоставленных лидеров ХАМАСа. Среди ключевых тем – судьба братьев Синуар, известных деятелей ХАМАСа, включая Мухаммада Синуара, чья ликвидация до сих пор остается предметом дискуссий.

Саудовские СМИ и израильская разведка сообщают о высокой вероятности его гибели, и министр обороны Израиля Йоав Галант подтверждает, что операция прошла успешно. В центре внимания – подземная инфраструктура ХАМАСа в Газе, точная информация разведки и тактика израильской армии по ликвидации ключевых фигур террористической организации.

Также обсуждаем ликвидации других высокопоставленных командиров ХАМАСа и анализируем, как эти потери повлияют на структуру и боеспособность террористической организации.

На фоне военных действий Израиль продолжает переговоры о заложниках, и ситуация остается напряженной.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".