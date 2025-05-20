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Израиль

Президент Герцог осудил слова Голана: "Клевета"

Яир Голан
Ицхак Герцог
время публикации: 20 мая 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 11:00
Президент Герцог осудил слова Голана: "Клевета"
Michael Giladi/Flash90

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил высказывание главы партии "Демократим" Яира Голана по поводу "убийства (в Газе) детей в качестве хобби".

"Наши сыновья и дочери сейчас воюют на фронте. Они защищают всех нас – народ, государство. Свои хобби они оставили позади, так же как и свои семьи, свой заработок и свою жизнь. Жуткая клевета на солдат ЦАХАЛа – это красная черта, которую нельзя переходить", – сказал Герцог.

Лидер оппозиционной партии "Демократим" Яир Голан в эфире "Кан" заявил: "Израиль находится на пути к тому, чтобы стать государством-изгоем, как это было с Южной Африкой, если мы не вернемся к тому, чтобы действовать как здравомыслящая страна. А здравомыслящая страна не воюет с мирными жителями, не убивает детей в качестве хобби и не ставит перед собой цель изгнать население. В этом правительстве полно мстительных типов без морали и без способности управлять страной во время кризиса. Это ставит под угрозу наше существование".

Данное заявление Голана вызвало резкую критику как со стороны коалиции, так и со стороны оппозиции.

Израиль
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