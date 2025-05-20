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Израиль

В Иудейской пустыне проведена операция по спасению пострадавшего туриста

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 20 мая 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 07:41
В Иудейской пустыне проведена операция по спасению пострадавшего туриста
Пресс-служба полиции Израиля

Возле ручья Текоа в Иудейской пустыне была проведена операция по спасению туриста, который упал в яму глубиной около пяти метров и получил серьезные травмы ног и позвоночника.

Пострадавший турист – 30 лет, житель Иерусалима, гражданин США – был спасен и доставлен в больницу. После госпитализации его состояние средней тяжести.

В спасательной операции участвовали как профессиональные спасатели, так и волонтеры.

Израиль
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