В Иудейской пустыне проведена операция по спасению пострадавшего туриста

Возле ручья Текоа в Иудейской пустыне была проведена операция по спасению туриста, который упал в яму глубиной около пяти метров и получил серьезные травмы ног и позвоночника.

Пострадавший турист – 30 лет, житель Иерусалима, гражданин США – был спасен и доставлен в больницу. После госпитализации его состояние средней тяжести.

В спасательной операции участвовали как профессиональные спасатели, так и волонтеры.