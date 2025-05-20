В Иудейской пустыне проведена операция по спасению пострадавшего туриста
время публикации: 20 мая 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 07:41
Возле ручья Текоа в Иудейской пустыне была проведена операция по спасению туриста, который упал в яму глубиной около пяти метров и получил серьезные травмы ног и позвоночника.
Пострадавший турист – 30 лет, житель Иерусалима, гражданин США – был спасен и доставлен в больницу. После госпитализации его состояние средней тяжести.
В спасательной операции участвовали как профессиональные спасатели, так и волонтеры.