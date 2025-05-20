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Израиль

Ректор Тель-Авивского университета потребовал от преподавателей не говорить о политических взглядах

Университеты
Акции протеста
время публикации: 20 мая 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 15:24
Ректор Тель-Авивского университета потребовал от преподавателей не говорить о политических взглядах
Wikipedia.org. Фото: Tel Aviv University/Israel Hadari

Ректор Тель-Авивского университета профессор Марк Штайф разослал письмо преподавательскому составу вуза.

В письме ректор напомнил о недопустимости высказывания политических взглядов во время лекций и иных публичных мероприятий.

"Приближается время церемоний и мероприятий окончания учебного года, и в этой связи важно помнить о необходимости воздерживаться от высказывания политических взглядов перед публикой, которая обязана находиться на мероприятии", – говорится в письме.

"Можно высказывать взгляды, основанные на широком общественном консенсусе, например выражать надежду на скорое возвращение заложников, однако стоит воздерживаться от призывов к спорным политическим шагам и действиям", – написал Штайф.

Израиль
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