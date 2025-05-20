Ректор Тель-Авивского университета потребовал от преподавателей не говорить о политических взглядах

Ректор Тель-Авивского университета профессор Марк Штайф разослал письмо преподавательскому составу вуза.

В письме ректор напомнил о недопустимости высказывания политических взглядов во время лекций и иных публичных мероприятий.

"Приближается время церемоний и мероприятий окончания учебного года, и в этой связи важно помнить о необходимости воздерживаться от высказывания политических взглядов перед публикой, которая обязана находиться на мероприятии", – говорится в письме.

"Можно высказывать взгляды, основанные на широком общественном консенсусе, например выражать надежду на скорое возвращение заложников, однако стоит воздерживаться от призывов к спорным политическим шагам и действиям", – написал Штайф.