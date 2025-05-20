Контролер "Ликуда" потребовал отменить решение о наказании депутата А-Леви

Контролер "Ликуда", адвокат Шай Галили, направил резкое письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу. В этом письме Галили потребовал отменить решение о выводе депутата Амита А-Леви из состава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

По словам Галили, это решение было принято незаконным путем. "Данное решение противоречит базисным демократическим принципам и причиняет ущерб нормальному функционированию Кнессета", – говорится в письме Галили.

Напомним, что решение вывести А-Леви из состава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне было принято после того, как депутат проголосовал вместе с оппозицией против действия повесток о призыве резервистов ("цавей 8").

"Решение о выводе А-Леви из состава комиссии было принято в одностороннем порядке, без голосования на заседании фракции, без предоставления депутату возможности прояснить свою позицию или защититься. Речь идет о злоупотреблении полномочиями глав коалиции без каких-либо законных или оговоренных уставом партии оснований", – добавил Галили.

В интервью радиостанции "Кан РЭКА" депутат Кнессета А-Леви сказал, что его голосование было мотивировано тем, что "военные действия, которые ведутся сейчас в Газе, не приведут у разгрому ХАМАСа и к достижению целей войны, утвержденных военно-политическим кабинетом".

Вместо А-Леви в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне должен войти глава коалиции Офир Кац.