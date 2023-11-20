Опубликованы имена еще двоих военнослужащих, погибших в боях в секторе Газы
время публикации: | последнее обновление:
Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.
Старший сержант Двир Баразани, 20 лет, из Иерусалима, боец 890-го батальона Десантной бригады.
Сержант Инон Тамир, 20 лет, из Пардес-Ханы-Каркура, боец 890-го батальона Десантной бригады.
adv_12 m_ar_1
C 31 октября по 20 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 64 военнослужащих ЦАХАЛа.
Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Ноября 2023
45-й день войны в Израиле. Хронология событий
45-й день войны в Израиле. Хронология событий
adv_16 ar_middle_wwh