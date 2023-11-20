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    В Израиле

    Опубликованы имена еще двоих военнослужащих, погибших в боях в секторе Газы

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    Опубликованы имена еще двоих военнослужащих, погибших в боях в секторе Газы
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

    Старший сержант Двир Баразани, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​890-го батальона Десантной бригады.

    Сержант Инон Тамир, 20 лет, из Пардес-Ханы-Каркура, боец ​​890-го батальона Десантной бригады.

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    C 31 октября по 20 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 64 военнослужащих ЦАХАЛа.

    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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