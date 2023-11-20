Обсуждение законопроекта о смертной казни для террористов: "У семей похищенных нет эксклюзивного права на боль"

В понедельник, 20 ноября, в Кнессете состоялось заседание комиссии по национальной безопасности, посвященное рассмотрению законопроекта о смертной казни для террористов. На заседании присутствовали также представители семей похищенных террористами ХАМАСа граждан, которые настаивают на том, что любое упоминание смертной казни для террористов ставит под угрозу их близких.

Эту позицию представители штаба семей похищенных громко и эмоционально высказали также в ходе заседания, обвинив политиков в попытке повысить свою популярность за счет жизней заложников. "Вы только болтаете, вы только пиаритесь, вы должны прекратить это немедленно и вернуть наших близких домой!" – заявил один из родственников похищенных.

На заседании прозвучало немало жестких высказываний. Хен Авигдори, чья дочь Ноам и жена Шарон были похищены в сектор Газы, крикнул в адрес политиков: "Прекратите уже говорить о смерти арабов, говорите о спасении евреев!" В ответ на это депутат Альмог Коэн ("Оцма Иегудит") заявил: "У вас нет эксклюзивного права на боль! И у меня множество друзей были убиты и похищены".

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Его соратница по партии Лимор Сонн Хар-Мелех, комментируя высказывание близких заложников о том, что "депутаты не представляют, какую боль испытывают семьи похищенных", рассказала о своем собственном опыте и о своем собственном состоянии в эти дни. Она подчеркнула, что ее аналогичный законопроект был подан задолго до войны, и напомнила, что террористы убили ее мужа и ранили ее саму, когда она была на шестом месяце беременности. "Поверьте, я очень хорошо знаю, что именно вы чувствуете", – со слезами сказала она.

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Уди Горен, двоюродный брат похищенного Таля Хейми Манира Ицхака, задал участникам дискуссии вопрос, поспособствует ли обсуждение законопроекта о смертной казни для террористов возвращению заложников. "Вы сделаете этих террористов мучениками, их портреты развесят на улицах, они станут образцами для подражания". Он подчеркнул, что террористы не боятся смерти. Лимор Сонн Хар-Мелех не согласилась с ним: она вновь вспомнила свой личный опыт, подчеркнув, что террористы убеждены, что они выйдут на свободу в рамках той или иной сделки, и их ожидания не беспочвенны.

Депутат Мейрав Бен-Ари заявила, что законопроект, который с таким шумным освещением в СМИ обсуждается комиссией по национальной безопасности, не будет, как минимум в ближайшее время, подан на голосование Кнессета, и все происходящее, по ее словам, это "потеря времени и лишняя травма для переживших трагедию людей".

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Депутат Гилад Карив ("Авода") заявил, что обсуждение законопроекта о смертной казни для террористов можно было перенести на послевоенные дни, а также можно было провести обсуждение за закрытыми дверями, без прямого эфира заседания и без присутствия прессы, однако представители "одной фракции, имеющей важные посты в правительстве" (подразумевается "Оцма Иегудит") решили поднять этот вопрос на обсуждение, поставив тем самым под угрозу жизни похищенных израильтян. Он также обратился к присутствующему на заседании министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, заявив, что "его действия и бездействия тоже обязательно будут обсуждены".

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Депутат Ревиталь Готлиб ("Ликуд") заявила, что ХАМАС понимает только силу, превосходящую силу и неизбежность ответного удара. Любое послабление для сектора Газы сейчас, по ее словам – это признак слабости, который дорого обойдется для Израиля. Любые разговоры о том, что нужно снизить темпы военных действий – это признак слабости. "И если вы думаете, что если ХАМАС увидит вашу слабость, он сразу вернет хоть одного похищенного – вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь, – обратилась она к близким похищенных. – Поверьте мне, государство Израиль делает все и сделает все возможное и невозможное, чтобы вернуть ваших близких домой".

Опрос в телеграм-канале: - "В израильском обществе вновь идет дискуссия о том, следует ли применять смертную казнь по отношению к террористам-убийцам. Каково ваше мнение?"