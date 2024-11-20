Ракетная тревога звучит в Акко, Нагарии, Бецете и других городах и поселках: выпущено 25 ракет

Из Ливана обстреляна приграничная территория Израиля и Верхняя Галилея, тревога прозвучала в 16:19 в Нагарии, Бен-Ами, Регбе, Бецете, Акко, Шломи и других населенных пунктах региона.

Армия Обороны Израиля сообщает, что зафиксированы примерно 25 запусков, которые пересекли границу с Ливаном. Часть ракет удалось сбить, зафиксированы падения ракет. Информация уточняется.

В 16:43 прозвучала повторная тревога в Нагарии, вскоре она распространилась на дополнительные населенные пункты, включая Саар, Кабри и т. д.

Вновь тревога в Шломи, Нагарии, Бецете и других населенных пунктах прозвучала в 16:50.