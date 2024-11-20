Рейд полиции в Дир-Хане, Арабе и Сахнине: обнаружены нелегалы, деньги и незаконные камеры

Сотрудники полиции Северного округа и бойцы пограничной полиции МАГАВ провели операцию против криминалитета в населенных пунктах Дир-Хана, Араба и Сахнин. В Дир-Хане были обнаружены семь готовых к действию бутылок с зажигательной смесью, задержаны 12 подозреваемых.

В ходе обыска у 40-летнего местного жителя были обнаружены наличные в размере 90 тысяч шекелей, а также демонтированы две камеры, которые он установил в общественном пространстве в нарушение закона.

В том же населенном пункте был проверен подозрительный автомобиль: в нем обнаружили шестерых палестинцев из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, не имевших права на въезд и пребывание в Израиле. Четверо нелегалов сидели в салоне машины, в то время как еще двое находились в багажнике.