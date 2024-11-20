ЦАХАЛ признал 70-летнего краеведа Зеэва Эрлиха военнослужащим, погибшим в ходе боевых действий

После того, как была разрешена к публикации информация о гибели в Ливане исследователя и краеведа Зеэва Эрлиха, пресс-служба Армии обороны Израиля распространила сообщение, в котором он назван "павшим в бою военнослужащим".

В сообщении пресс-службы говорится, что майор резерва Зеэв "Жабо" Ханох Эрлих, 70 лет, из Офры, погиб в бою на юге Ливана.

В инциденте, в котором погиб Зеэв Эрлих, погиб еще один военнослужащий, имя которого пока не разрешено к публикации. Родственники военнослужащего уведомлены о его гибели.

Кроме того, в этом инциденте был тяжело ранен офицер 13-го батальона бригады "Голани".

По информации Ynet и радиостанции "Кан-11", инцидент произошел в 5-6 километрах от ливано-израильской границы. Эрлих, у которого с собой было личное оружие и защитное снаряжение, сопровождал начальника штаба бригады "Голани" подполковника запаса Йоава Ярома, к месту, где в начале недели погиб израильский военнослужащий. Эрлих и Яром осматривали древнюю крепость на холме, когда в их сторону был открыт огонь боевиками "Хизбаллы". Эрлих был убит, Яром был тяжело ранен.

Израильские СМИ сообщают, что присутствие гражданского лица в зоне боевых действий является серьезным нарушением инструкций ЦАХАЛа. ЦАХАЛ проводит внутреннее расследование.

Вместе с тем глава Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар Калифа решил в качестве исключения признать ретроактивно Зеэва Эрлиха военнослужащим резервистской службы, погибшим в ходе боевых действий, и похоронить его с военными почестями. И, по данным СМИ, это решение было поддержано главой Генштаба Герци А-Леви.