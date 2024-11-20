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Израиль

Йоав Галант резко раскритиковал действия правительства в Газе

Газа
Правительство
время публикации: 20 ноября 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 18:01
Йоав Галант резко раскритиковал действия правительства в Газе
Chaim Goldberg/FLASH90

Бывший министр обороны Йоав Галант сделал первое публичное заявление после увольнения с должности. В своем аккаунте в микроблоге X Галант прокомментировал дискуссию по поводу распределения гуманитарной помощи в секторе Газы.

"Разговоры о том, что американские компании под охраной ЦАХАЛа будут заниматься распределением гуманитарной помощи – это красивые слова, скрывающие главное – ЦАХАЛ планирует восстановление гражданской администрации в Газе".

Бывший министр обороны добавил: "Кровавую цену заплатят солдаты ЦАХАЛа и заплатит вся страна. Эта цена отразится в смещении порядка приоритетов и в том, что в сторону будут отодвинуты по настоящему важные задачи по обеспечению безопасности государства". По мнению бывшего министра обороны, главная задача – отыскание альтернативной структуры, которая возьмет на себя управление территорией, занятой ЦАХАЛом. "Без этого мы – мы на пути к созданию военной администрации в Газе.

"Установление военной администрации в Газе – это не одна из целей войны, а опасное и безответственное политическое действие", – добавил Галант.

Израиль
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