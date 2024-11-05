Галант сообщил о причинах своего увольнения c должности

Министр обороны Йоав Галант сделал заявление для СМИ. "Безопасность Израиля была и осталась главной задачей моей жизни", – заявил Галант.

По его словам, увольнение стало результатом разногласий по трем вопросам: проблеме призыва в армию представителей ультраортодоксального сектора; проблемы возвращения заложников и создания государственной комиссии для расследования провалов 7 октября.

"Прежде всего, это моя твердая позиция, согласно которой все, кто достигают призывного возраста, должны служить в армии", – заявил Галант.

Касаясь второй темы, Галант заявил, что это высшая моральная обязанность вернуть заложников. "На основании своего опыта, я утверждаю, что это возможно. Мы не сможем смыть с себя позора в том случае, если мы не используем эту возможность", – добавил министр обороны. По его словам, для этого потребуются компромиссы. "Израиль и оборонная система смогут справиться с вызовами, связанными с этими компромиссами", – заявил Галант.

По его словам, третья тема – необходимость сделать выводы и извлечь уроки. "У этого есть название и имя: государственная следственная комиссия", – сказал Галант.

Он завершил свою речь словами приветствия солдатам, родственникам павших и похищенных. Он отдал честь и покинул трибуну.

Министр обороны отказался отвечать на вопросы журналистов.

Глава оппозиции Яир Лапид прокомментировал речь Галанта. "Приветствие Галанта в конце его речи останется в памяти каждого израильтянина. Вот как уходит офицер и боец, который был свергнут только потому, что отказался предпочесть убогую политику Нетаниягу благу бойцов и жизням похищенных", – заявил глава "Еш Атид".