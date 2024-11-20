ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров "Хизбаллы", за сутки в Ливане атакованы более 100 целей

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юго-западе Ливана двух командиров "Хизбаллы" – один из них осуществлял общее командование, другой руководил действиями противотанкового подразделения.

Сообщается, что за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 объектов террористов в Ливане. Среди атакованных целей – ракетные пусковые установки, склады оружия, штабы, здания военного назначения и др.