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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров "Хизбаллы", за сутки в Ливане атакованы более 100 целей

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 ноября 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 13:08
ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров "Хизбаллы", за сутки в Ливане атакованы более 100 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юго-западе Ливана двух командиров "Хизбаллы" – один из них осуществлял общее командование, другой руководил действиями противотанкового подразделения.

Сообщается, что за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 объектов террористов в Ливане. Среди атакованных целей – ракетные пусковые установки, склады оружия, штабы, здания военного назначения и др.

Израиль
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