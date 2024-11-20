Предъявлены обвинения таксисту, разменивавшему фальшивые купюры, пользуясь доверчивостью стариков

Прокуратура уведомила СМИ о предъявлении обвинений в мошенничестве, фальшивомонетничестве и других преступлениях 56-летнему Галю Китрону – водителю такси из поселка Хацев, который обманывал пожилых пассажиров, пользуясь их доверчивостью.

Судя по тексту обвинительного заключения, переданного в мировой суд в Тель-Авиве, мошенник "специализировался" на стариках, проживающих в центре Тель-Авива. Он искал клиентов около поликлиник и больниц, а также в других местах, где часто можно встретить пожилых людей, нуждающихся в подвозке.

Водитель-мошенник заводил доверительные разговоры с пассажиров, а потом под различными предлогами просил помочь ему – разменять крупные купюры (200, 100, 50 шекелей). При этом старикам он вручал поддельные купюры, которые печатал у себя дома на цветном принтере.

В обвинительном заключении подчеркивается, что отягчающим обстоятельством является то, что мошенник сознательно выбирал именно пожилых людей, которых было легче обмануть.