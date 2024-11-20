Опубликовано видео операции около Дженина, в ходе которой были ликвидированы трое террористов

Пресс-служба полиции Израиля опубликовала видеозапись, на которой показаны этапы операции в районе Кабатии, около Дженина, где 19 ноября были ликвидированы трое вооруженных боевиков террористической группировки.

В официальном сообщении еще раз подчеркивается, что целью операции было задержание разыскиваемого террориста. Однако он и еще двое боевиков попытались оказать вооруженное сопротивление, после чего был открыт огонь на поражение по террористам.

19 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщали о ликвидации в ходе перестрелки в районе Кабатии трех вооруженных боевиков террористической группировки. В сообщении говорилось, что в Кабатии военные планировали задержать разыскиваемого террориста, когда из дома, где тот скрывался, по военным был открыт огонь. В итоге разыскиваемый, Раэд Ханайша, вместе с еще двумя боевиками были уничтожены. В доме нашли три винтовки М-16. Сообщалось, что в ходе той же операции были разрушены две лаборатории по производству взрывчатых веществ.

Среди израильских военных и спецназовцев потерь не было.

Ранее министерство здравоохранения ПА сообщало, что в ходе столкновений с израильскими военными около Кабатии, к югу от Дженина, были убиты трое "местных жителей". Убитые – мужчины 24-32 лет. Их имена: Раэд Ханайша, Ануар Сабанэ (Абу Удэ) и Сулейман Тазазаа.