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Израиль

На шоссе 2241 насмерть разбился мотоциклист

ДТП
время публикации: 20 ноября 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 18:12
На шоссе 2241 насмерть разбился мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В Негеве на шоссе 2241 произошло дорожно-транспортное происшествие: по всей видимости, мотоциклист не справился с управлением на высокой скорости и разбился.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мотоциклиста, мужчины в возрасте около 25 лет. Сообщается, что он получил множественные несовместимые с жизнью травмы.

Его сильно поврежденный мотоцикл вылетел за пределы дороги.

Израиль
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