На шоссе 2241 насмерть разбился мотоциклист

В Негеве на шоссе 2241 произошло дорожно-транспортное происшествие: по всей видимости, мотоциклист не справился с управлением на высокой скорости и разбился.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мотоциклиста, мужчины в возрасте около 25 лет. Сообщается, что он получил множественные несовместимые с жизнью травмы.

Его сильно поврежденный мотоцикл вылетел за пределы дороги.