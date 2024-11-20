На шоссе 2241 насмерть разбился мотоциклист
время публикации: 20 ноября 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 18:12
В Негеве на шоссе 2241 произошло дорожно-транспортное происшествие: по всей видимости, мотоциклист не справился с управлением на высокой скорости и разбился.
Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мотоциклиста, мужчины в возрасте около 25 лет. Сообщается, что он получил множественные несовместимые с жизнью травмы.
Его сильно поврежденный мотоцикл вылетел за пределы дороги.
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