Насилие в арабском секторе: 20-летний мужчина тяжело ранен в Калансуа
время публикации: 20 ноября 2024 г., 18:02 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 18:02
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в 17:11 на диспетчерский пункт по округу Яркон поступило сообщение о вооруженном конфликте в Калансуа, в результате которого пострадал молодой человек.
Парамедики и фельдшеры МАДА оказали 20-летнему пострадавшему неотложную помощь и отвезли его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии.
Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.
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