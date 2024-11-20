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Израиль

Насилие в арабском секторе: 20-летний мужчина тяжело ранен в Калансуа

Криминал в арабском секторе
время публикации: 20 ноября 2024 г., 18:02 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 18:02
Насилие в арабском секторе: 20-летний мужчина тяжело ранен в Калансуа
Shahar Yaari / Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в 17:11 на диспетчерский пункт по округу Яркон поступило сообщение о вооруженном конфликте в Калансуа, в результате которого пострадал молодой человек.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали 20-летнему пострадавшему неотложную помощь и отвезли его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

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