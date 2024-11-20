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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 20.11.2024: операции в Дженине, Туль-Кареме, Рамалле

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 20 ноября 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 06:45
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 20.11.2024: операции в Дженине, Туль-Кареме, Рамалле
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 ноября действовали в Дженине, в Туль-Кареме, в Рамалле и около Рамаллы (в Турмус Айе, Кафр Малике, Аль-Бире).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 ноября.

В деревне Аль-Мазраа аль-Гарбия, к северу от Рамаллы, были подожжены автомобили. Местные жители заявляют, что поджоги совершили израильские поселенцы.

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