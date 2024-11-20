Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 20 ноября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Временами дожди на севере, в центре и востоке страны. Не исключены затопления.

В Иерусалиме – 12-15 градусов, в Тель-Авиве – 16-21, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 13-22, в Мицпе-Рамоне – 14-20, на побережье Мертвого моря – 18-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 14-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-21, на Голанских высотах – 14-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В четверг-субботу температура повысится, малооблачно.