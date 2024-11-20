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Израиль

Ракетный обстрел из Ливана: ракета упала возле детского сада в Акко

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Полиция
Хизбалла
время публикации: 20 ноября 2024 г., 16:55 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 17:10
Ракетный обстрел из Ливана: ракета упала возле детского сада в Акко
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщает, что одно из падений ракет зафиксировано возле детского сада в Акко. Пострадавших нет.

"Маген Давид Адом" опубликовал оперативную видеосъемку с места падения ракеты, на которой видно значительные повреждения от шрапнели, взрывной волной вынесло металлическую решетку, детскую площадку сильно повредило осколками.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о 25 запусках из Ливана по северу страны, часть ракет удалось сбить.

"Маген Давид Адом" сообщает об оказании неотложной помощи людям, получившим травмы по дороге в бомбоубежище и тем, кто впал в тяжелый нервный шок. Пострадавших напрямую от ракетных обстрелов в настоящий момент не зафиксировано.

Израиль
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