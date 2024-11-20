Ракетный обстрел из Ливана: ракета упала возле детского сада в Акко

Пресс-служба полиции сообщает, что одно из падений ракет зафиксировано возле детского сада в Акко. Пострадавших нет.

"Маген Давид Адом" опубликовал оперативную видеосъемку с места падения ракеты, на которой видно значительные повреждения от шрапнели, взрывной волной вынесло металлическую решетку, детскую площадку сильно повредило осколками.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о 25 запусках из Ливана по северу страны, часть ракет удалось сбить.

"Маген Давид Адом" сообщает об оказании неотложной помощи людям, получившим травмы по дороге в бомбоубежище и тем, кто впал в тяжелый нервный шок. Пострадавших напрямую от ракетных обстрелов в настоящий момент не зафиксировано.