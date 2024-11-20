Инцидент в Кейсарии: подозреваемые заранее планировали акцию

В среду, 20 ноября, была разрешена к публикация дополнительная информация о том, как осуществлялся запуск осветительных ракет в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.

Согласно опубликованной информации, подозреваемые тщательно готовились к совершению действия. В частности, они несколько раз совершали поездки вокруг дома премьера, выбирая место, где будет как можно меньше камер наблюдения.

Сообщается, что один из подозреваемых, бригадный генерал запаса Офер Дорон, добыл большое количество осветительных ракет, используемых морским флотом. Речь идет о ракетах, срок действия которых истек. Часть "арсенала" он раздал активистам демонстраций против правительства, остальное оставил себе.

Вечером 17 ноября четверо подозреваемых приехали в Кейсарию и расположились на расстоянии 170 метров от дома премьер-министра. Дорон и Амир Саде снимали запуск ракет на видео, намереваясь позднее распространить эти видеоматериалы в социальных сетях.

На выезде из Кейсарии подозреваемые заметили патрульные автомобили полиции и приняли решение разделиться на две пары. На протяжении нескольких часов прятались у знакомых в Кейсарии, после чего вернулись в свои дома, где вскоре были задержаны полицией.

Как сообщает "Кан", полиция намерена просить суд продлить срок содержания подозреваемых подл стражей до окончания суда.