14-й день войны в Израиле. Хронология событий

Пятница, 20 октября, 14-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 200 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.

В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.

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Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале военной операции "Железные мечи".

Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.

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Число убитых на израильской стороне в ходе войны с террористами – более 1400. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Более 4600 человек были ранены или травмированы.

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Список погибших в результате войны с террором в октябре 2023 года (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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В течение первых 11 дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, более 7300). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе.

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Почти полмиллиона израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (более 4000) в секторе Газы.

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Минздрав Газы сообщает о примерно 3900 убитых с начала войны и около 13300 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

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По сведениям ООН, более 1 миллиона жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. Около 500 тысяч из них находятся в убежищах Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и других международных организаций – это более чем трехкратное превышение планового максимального числа беженцев для этих объектов.

Распоряжения Управления тылом, касающиеся ограничений для граждан Израиля

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что истребители ВВС и ВМФ ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному штабу специального подразделения военно-морских сил ХАМАСа. В ходе этого удара был ликвидирован Мамдуд Шаалавия, боец спецподразделения, отвечавший за планирование и осуществление атак с моря.