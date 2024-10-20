Очередной ракетный обстрел из Ливана, тревога в Нагарии, Акко и других районах
время публикации: 20 октября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 11:27
Ракетная тревога прозвучала в Рош а-Никре, Нагарии, Акко, Бецете и многих других населенных пунктах на севере страны. Местные жители сообщают о перехвате множества ракет.
Сообщается, что из Ливана было выпущено, по меньшей мере, 70 ракет.
Сотрудники полиции и МАДА отправились на поиски места падения ракет, сообщений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.