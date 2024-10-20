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Израиль

Водитель машины пытался сбить полицейского в Холоне, тот открыл огонь по колесам машины

время публикации: 20 октября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 10:58
Водитель машины пытался сбить полицейского в Холоне, тот открыл огонь по колесам машины
Avshalom Sassoni/Flash90

Сотрудник дорожной полиции в Холоне подал знак проезжающему автомобилю остановиться для досмотра. Водитель не выполнил указания, и вместо этого направил машину на полицейского.

В ответ сотрудник полиции выстрелил по колесам машины.

Полицейские Холона ведут погоню за подозреваемым. По всей видимости, речь идет о преступлении криминального характера.

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