Водитель машины пытался сбить полицейского в Холоне, тот открыл огонь по колесам машины

Сотрудник дорожной полиции в Холоне подал знак проезжающему автомобилю остановиться для досмотра. Водитель не выполнил указания, и вместо этого направил машину на полицейского.

В ответ сотрудник полиции выстрелил по колесам машины.

Полицейские Холона ведут погоню за подозреваемым. По всей видимости, речь идет о преступлении криминального характера.