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ЦАХАЛ нанес удар по штабу разведки и подземному оружейному цеху в Бейруте. Видео

время публикации: 20 октября 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 10:43
ЦАХАЛ нанес удар по штабу разведки и подземному оружейному цеху в Бейруте. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Рано утром в воскресенье, 20 октября, Армия обороны Израиля атаковала штаб разведки "Хизбаллы" и подземный цех по производству оружия в Бейруте. Сообщается, что перед нанесением удара были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, местные жители получили предварительные предупреждения.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает также о ликвидации высокопоставленного командира южного фронта "Хизбаллы" Альхаджа Аббаса Саламэ, осуществленной истребителями ВВС ЦАХАЛа в районе Тебенина. Саламэ руководил боевыми действиями "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля и принимал участие в организации множества террористических акций против Израиля.

Были также уничтожены Рача Абас Оача, занимавший пост руководителя по коммуникациям в "Хизбалле", и Ахмад Али Хусейн, который отвечал за производственную группу, занимавшуюся вооружением "Хизбаллы". Хусейн прошел обучение в Иране.

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