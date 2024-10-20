В бою на территории Газы погиб командир 401-й бригады ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб полковник Эхсан Дакса, 41 год, из Далият аль-Кармель, командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛа.

Полковник Эхсан Дакса – представитель друзской общины, один из самых высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа, павших в ходе войны "Железные мечи". Командиром 401-й бригады был назначен 25 июня 2024 года.

14-й канал израильского телевидения передал, что танк, в котором находился подполковник Дакса, наехал на взрывное устройство в Джабалии. Новостная служба "Кан" сообщает, что Эхсан Дакса вышел из танка для обсуждения хода боев в Джабалии с другими офицерами, когда сработало взрывное устройство.

В этом же бою был тяжело ранен офицер 52-го батальона 401-й бригады.

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 366 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 746 военнослужащих ЦАХАЛа.