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Бойцы 98-й, 146-й и 36-й дивизий продолжают действовать против "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 20 октября 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 18:25
Бойцы 98-й, 146-й и 36-й дивизий продолжают действовать против "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают операцию на юге Ливана. За последние сутки самолеты военно-воздушных сил атаковали десятки объектов террористической инфраструктуры, включая ракетную установку, из которой ранее в сторону Западной Галилеи были запущены десятки ракет.

Бойцы 98-й дивизии обнаружили и уничтожили значительное количество боеприпасов "Хизбаллы", включая гранаты, автоматы "Калашникова", запасные магазины к автоматам, боевое снаряжение. Кроме того, были уничтожены несколько пусковых установок, готовых к запуску ракет в сторону израильской территории. Бойцами дивизии была обнаружена группа вооруженных боевиков, представлявшая угрозу для сил ЦАХАЛа в этом районе. Координаты боевиков были переданы ВВС ЦАХАЛа, и ударом с воздуха они были ликвидированы.

Бойцами 146-й дивизии за последние сутки атакованы и уничтожены более ста объектов "Хизбаллы" на юге Ливана, включая заминированные военные сооружения и склады с оружием.

Бойцы 36-й дивизии обнаружили вход в туннель и наблюдательный пост боевиков "Хизбаллы". Кроме того, был обнаружен и ликвидирован склад с оружием.

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