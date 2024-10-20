Глава ШАБАКа в Каире встретился с новым главой египетской разведки

Глава Службы общей безопасности Ронен Бар (ШАБАК) провел переговоры с новым главой общей разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", встреча проходила в Каире и была посвящена переговорам об освобождении израильтян, похищенных и удерживаемых в секторе Газы ХАМАСом. Это была первая рабочая встреча после ликвидации Яхьи Синуара.

Хасан Махмуд Рашад был назначен на пост главы разведки президентом Египта 16 октября. На этом посту он сменил Аббаса Камаля.