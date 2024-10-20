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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе ликвидированы десятки террористов. Видео

время публикации: 20 октября 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 07:39
ЦАХАЛ: за сутки в Газе ликвидированы десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й и 252-й дивизий ЦАХАЛа продолжают действовать на севере, в центре и на юге сектора Газы. За последние сутки ликвидированы десятки террористов, уничтожена инфраструктура террора, обнаружено много оружия.

На юге сектора в результате действий наземных сил и ударов с воздуха была ликвидирована группа боевиков.

За последние сутки израильские ВВС атаковали около 175 целей в Ливане и секторе Газы.

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