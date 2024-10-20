ЦАХАЛ: за сутки в Газе ликвидированы десятки террористов. Видео

Силы 162-й и 252-й дивизий ЦАХАЛа продолжают действовать на севере, в центре и на юге сектора Газы. За последние сутки ликвидированы десятки террористов, уничтожена инфраструктура террора, обнаружено много оружия.

На юге сектора в результате действий наземных сил и ударов с воздуха была ликвидирована группа боевиков.

За последние сутки израильские ВВС атаковали около 175 целей в Ливане и секторе Газы.