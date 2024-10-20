"Ликуд" и оппозиция обменялись обвинениями

Лидеры "Ликуда" подвергли резкой критики оппозиционные партии за то, что они, якобы, недостаточно остро отреагировали на запуск беспилотников в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.

"Прошло уже более 24 часов с момента иранского покушения на премьер-министра, а главы оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц не опубликовали ни одного слова осуждения в адрес наших врагов. В решающие моменты они не могут подняться над уровнем маленькой политики и большого эго. Им должно быть стыдно", - говорится в заявлении "Ликуда".

Примерно в это же время в интервью "Кан" глава оппозиции Яир Лапид прокомментировал попытку атаки на дом премьер-министра. "Это невероятно тяжелое происшествие. Мы не намерены оставаться в стороне и безучастно наблюдать за тем, как пытаются уничтожить наших лидеров", - заявил Лапид.

Из пресс-службы "Махане Мамлахти" передали: "В то время как сотни ракет, а также беспилотники ежедневно запускаются в сторону израильских граждан, в том числе символов власти, Нетаниягу занят только собой и своими имущественными проблемами".