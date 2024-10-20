Несчастный случай на стройке возле Ахисамаха, тяжело ранен рабочий

Рабочий в возрасте около 57 лет получил тяжелые травмы в результате падения на него тяжелого предмета на строительном объекте возле Ахисамаха.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии со множественными травмами.