Несчастный случай на стройке возле Ахисамаха, тяжело ранен рабочий
время публикации: 20 октября 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 10:10
Рабочий в возрасте около 57 лет получил тяжелые травмы в результате падения на него тяжелого предмета на строительном объекте возле Ахисамаха.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии со множественными травмами.
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