Четверо вооруженных боевиков задержаны в районе Наби-Муса

Военнослужащие ЦАХАЛа задержали четверых боевиков, вооруженных М-16 с дополнительным магазином к нему, в районе Наби-Муса неподалеку от Иерихона, на территории дивизии "А-Бекаа и А-Амаким".

Задержание было произведено после появления сообщений о подозрительных передвижениях в указанном районе.

Террористы и оружие переданы сотрудникам служб безопасности, в ходе инцидента никто не пострадал.