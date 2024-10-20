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Израиль

Четверо вооруженных боевиков задержаны в районе Наби-Муса

время публикации: 20 октября 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 15:22
Четверо вооруженных боевиков задержаны в районе Наби-Муса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа задержали четверых боевиков, вооруженных М-16 с дополнительным магазином к нему, в районе Наби-Муса неподалеку от Иерихона, на территории дивизии "А-Бекаа и А-Амаким".

Задержание было произведено после появления сообщений о подозрительных передвижениях в указанном районе.

Террористы и оружие переданы сотрудникам служб безопасности, в ходе инцидента никто не пострадал.

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