Четверо вооруженных боевиков задержаны в районе Наби-Муса
время публикации: 20 октября 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 15:22
Военнослужащие ЦАХАЛа задержали четверых боевиков, вооруженных М-16 с дополнительным магазином к нему, в районе Наби-Муса неподалеку от Иерихона, на территории дивизии "А-Бекаа и А-Амаким".
Задержание было произведено после появления сообщений о подозрительных передвижениях в указанном районе.
Террористы и оружие переданы сотрудникам служб безопасности, в ходе инцидента никто не пострадал.
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