Бывший гендиректор SodaStream получил десятки сообщений на арабском о заложниках

Бывший генеральный директор компании SodaStream Даниэль Бринбаум, пообещавший "хорошим людям из сектора Газы" крупное денежное вознаграждение за помощь в освобождении похищенных, сообщил, что получил десятки сообщений на арабском языке, "некоторые из которых, возможно, не сфабрикованы".

INN сообщает, что свое решение Даниэль Бринбаумом объяснил, что после ликвидации Яхьи Синуара он хотел помочь освобождению заложников, поэтому предложил награду в 100 тысяч долларов – наличными или в биткоинах – за каждого похищенного израильтянина. Предложение действительно в течение суток.

На указанный предпринимателем телефон поступило несколько десятков сообщений на арабском языке, некоторые из них, безусловно, сфабрикованные, но некоторые проходят проверку службами безопасности.

Напомним, накануне Даниэль Бринбаум опубликовал в соцсетях обращение к жителям Газы с предложением финансового вознаграждения за информацию, которая приведет к освобождению похищенных.

Бринбаум отметил, что его предложение является дополнением к обещанию Биньямина Нетаниягу, которое было дано после ликвидации Яхья Синуара: тот, кто вернет заложников и сложит оружие, получит возможность выехать из сектора Газы и остаться в живых. "Я лишь добавил материальный компонент", – пояснил он.