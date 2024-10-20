После погони задержан 65-летний житель Холона, пытавшийся сбить полицейского

Сотрудники полиции задержали 65-летнего жителя Холона, который проигнорировал приказ полицейского остановиться, попытался сбить сотрудника полиции, врезался в автомобиль и затем попытался скрыться.

Подозреваемый был задержан после погони на шоссе номер 4, в погоне участвовали также сотрудники полиции Ришон ле-Циона. Арестовав подозреваемого, его доставили в полицию для допроса.