x
20 октября 2024
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2024
|
20 октября 2024
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

После погони задержан 65-летний житель Холона, пытавшийся сбить полицейского

время публикации: 20 октября 2024 г., 12:36 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 12:36
После погони задержан 65-летний житель Холона, пытавшийся сбить полицейского
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции задержали 65-летнего жителя Холона, который проигнорировал приказ полицейского остановиться, попытался сбить сотрудника полиции, врезался в автомобиль и затем попытался скрыться.

Подозреваемый был задержан после погони на шоссе номер 4, в погоне участвовали также сотрудники полиции Ришон ле-Циона. Арестовав подозреваемого, его доставили в полицию для допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2024

Водитель машины пытался сбить полицейского в Холоне, тот открыл огонь по колесам машины