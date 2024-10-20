После массированного обстрела севера Израиля ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы"

За последние два часа по населенным пунктам Галилеи и Хайфского Залива из Ливана выпустили более 100 ракет. После массированного ракетного обстрела ливанские источники сообщают об активизации авиаударов ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" на территории Ливана.

Арабские СМИ пишут об ударах ВВС Израиля в районе города Сохмор в долине Бекаа и в районе Шаайта аш-Шааб на юге Ливана.