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Израиль

После массированного обстрела севера Израиля ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы"

время публикации: 20 октября 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 17:46
После массированного обстрела севера Израиля ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы"
AP Photo/Leo Correa

За последние два часа по населенным пунктам Галилеи и Хайфского Залива из Ливана выпустили более 100 ракет. После массированного ракетного обстрела ливанские источники сообщают об активизации авиаударов ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" на территории Ливана.

Арабские СМИ пишут об ударах ВВС Израиля в районе города Сохмор в долине Бекаа и в районе Шаайта аш-Шааб на юге Ливана.

Израиль
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