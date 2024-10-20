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Израиль

Закрыта стройка на Нахалат Биньямин, где работали и жили палестинские нелегалы

время публикации: 20 октября 2024 г., 17:04 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 17:04
Закрыта стройка на Нахалат Биньямин, где работали и жили палестинские нелегалы
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции на месяц закрыли строительный объект на тель-авивской улице Нахалат-Биньямин, где работали и жили 11 палестинцев, не имевших разрешений на пребывание и на работу в Израиле.

Против работодателя, предоставившего нелегалам трудоустройство и место проживания, возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

В полиции подчеркивают, что предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.

Израиль
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