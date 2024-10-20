Закрыта стройка на Нахалат Биньямин, где работали и жили палестинские нелегалы

Сотрудники полиции на месяц закрыли строительный объект на тель-авивской улице Нахалат-Биньямин, где работали и жили 11 палестинцев, не имевших разрешений на пребывание и на работу в Израиле.

Против работодателя, предоставившего нелегалам трудоустройство и место проживания, возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

В полиции подчеркивают, что предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.