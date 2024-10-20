Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20.10.2024: операция в Дженине
время публикации: 20 октября 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 06:18
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 октября действовали в Дженине. Происходили вооруженные столкновения.
Источники в ПА сообщали, что в больнице умер житель Анабты, к востоку от Туль-Карема, который был тяжело ранен в ходе столкновения с израильскими военными.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 октября.