Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20.10.2024: операция в Дженине

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 октября действовали в Дженине. Происходили вооруженные столкновения.

Источники в ПА сообщали, что в больнице умер житель Анабты, к востоку от Туль-Карема, который был тяжело ранен в ходе столкновения с израильскими военными.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 октября.