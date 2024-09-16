Рабочий получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате аварии на стройке в Петах-Тикве

На строительном объекте на улице Александр Янай в Петах-Тикве на одного из рабочих упал тяжелый предмет.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 25 лет, неотложную помощь, после чего доставили его в больницу "Бейлинсон".

По сообщению МАДА, рабочий получил тяжелую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии.