Рабочий получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате аварии на стройке в Петах-Тикве
время публикации: 16 сентября 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 16:54
На строительном объекте на улице Александр Янай в Петах-Тикве на одного из рабочих упал тяжелый предмет.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 25 лет, неотложную помощь, после чего доставили его в больницу "Бейлинсон".
По сообщению МАДА, рабочий получил тяжелую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии.
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