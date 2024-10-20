Приближается утверждение закона о призыве, давление на Галанта усиливается

Глава комиссии Кнессета по иноcтранным делам и обороне Юлий Эдельштенй ведет переговоры с ультраортодоксальными партиями по вопросу о деталях законопроекта о призыве, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, стороны близки к достижению соглашения, и не исключено, что закон будет утвержден комиссией до конца недели.

В ближайшие дни продолжатся переговоры с министром иностранных дел Йоавом Галантом по поводу текста законопроекта. "Кан" сообщает, что Галанту дали понять, что он будет уволен, если продолжит противиться утверждению закона в той форме, в которой его готовит коалиция.

Напомним, что "Яадут а-Тора" требует утвердить законопроект о призыве до того как будет вынесен на голосование правительства проект государственного бюджета на 2025 год. Заседание правительства, на котором планируется утверждение бюджета, назначено на 31 октября.