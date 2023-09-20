Управление аэропортов: структуры за пределами Израиля несколько месяцев глушат системы GPS для посадки самолетов

В последние несколько месяцев жители населенных пунктов регионального совета Мате Биньямин жалуются на резко усилившийся шум от самолетов, заходящих на посадку в аэропорт имени Бен-Гуриона.

В ответе на поступившие жалобы, опубликованном в среду, 20 сентября, управлением аэропортов, говорится, что в последние месяцы действительно произошли изменения в маршрутах захода самолетов на посадку в главный аэропорт страны, причиной которых стали сильные помехи, парализующие системы GPS, помогающие автопилоту заходить на посадку по более коротким маршрутам.

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"В последние месяцы системы GPS аэропорта Бен-Гурион подвергаются непрекращающимся атакам, судя по всему исходящим от структур, расположенных за пределами Израиля. Эти атаки практически полностью парализуют возможность осуществления стандартных процедур посадки", – говорится в заявлении, цитируемом службой новостей N12.

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По словам директора департамента экологии управления аэропортов Ирис Раз, управление прикладывает все усилия, чтобы минимизировать ущерб для жителей находящихся на маршрутах посадки населенных пунктов, и чтобы распределить его между населенными пунктами в равной степени.

Примерно полгода назад также сообщалось о сильных помехах с приемом сигнала GPS. Газета "Гаарец" писала тогда, что эти помехи создавали навигационные проблемы в основном для гражданской авиации, прежде всего для небольших самолетов и дронов. В статье Ави Шарфа говорилось, что возникновение помех может быть связано с использованием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками. "Гаарец" напоминал о том, что в свое время специалисты министерства обороны Израиля пришли к выводу, что подобные помехи были вызваны применением систем РЭБ российскими военными в Латакии, которые создавали помехи для защиты своей базы.