Иерусалим:
5 - 10°
Тель-Авив:
8 - 15°
Эйлат:
8 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 20:46

СМИ: новое оборудование на российской базе в Сирии создает помехи, мешающие посадке самолетов в Израиле

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: новое оборудование на российской базе в Сирии создает помехи, мешающие посадке самолетов в Израиле

В понедельник, 31 января, телеканал "Кан-11" рассказал, что оборудование, установленное российскими военными на авиабазе Хмеймим в районе Латакии, создает помехи в приеме сигнала GPS и мешает самолетам, заходящим на посадку в международном аэропорту Израиля имени Бен Гуриона.

Издание отмечает, что с аналогичной проблемой Израиль уже сталкивался три года назад. Пилот одной из израильских авиакомпаний рассказал телеканалу, что проблема, которая впервые появилась в 2019 году, вернулась в последние три-четыре недели.

По информации телеканала, Израиль сообщил России, что используемое оборудование в Сирии создает помехи в приеме сигналов глобальной спутниковой навигационной системы (GPS). В ответ Россия заявила, что речь идет о части оборонительной системы, призванной обеспечить безопасность российских военных.


Из армии сообщили, что ЦАХАЛ действует против этой угрозы в рамках системы многомерной защиты Израиля.

Отметим, что три года назад Управление аэропортов Израиля в аналогичной ситуации внесло изменения в процедуру посадки самолетов. В случае помех посадка происходит по курсо-глиссадной системе, ориентируясь на радиомаяк. При этом диспетчеры обеспечивают сопровождение самолетов при взлете и посадке.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:43 Хакерская атака парализовала компьютеры компании, владеющей "Израильскими судоверфями"
21:20 Закон о призыве утвержден в первом чтении при поддержке Зуаби
20:46 СМИ: новое оборудование на российской базе в Сирии создает помехи, мешающие посадке самолетов в Израиле
20:14 ЦАХАЛ отчитался об антитеррористической операции в Иорданской долине
18:31 Подписан приказ о частичном разрушении дома Джата Джарадата, одного из убийц Йегуды Диментмана
17:34 Внимание, розыск: пропала 33-летняя Оля Самардин из Ашдода
17:30 В Самарии в результате "каменной атаки" ранен военнослужащий
17:08 Кнессет обсуждает вотум недоверия правительству, выдвинутый "Ликудом"
16:35 В номерах популярного отеля-бутика обнаружены скрытые камеры. Владелец гостиницы задержан
16:02 Активист "Шалом ахшав" назвал депутата Бен Гвира террористом и был задержан
Загрузка...