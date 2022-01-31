СМИ: новое оборудование на российской базе в Сирии создает помехи, мешающие посадке самолетов в Израиле

В понедельник, 31 января, телеканал "Кан-11" рассказал, что оборудование, установленное российскими военными на авиабазе Хмеймим в районе Латакии, создает помехи в приеме сигнала GPS и мешает самолетам, заходящим на посадку в международном аэропорту Израиля имени Бен Гуриона.

Издание отмечает, что с аналогичной проблемой Израиль уже сталкивался три года назад. Пилот одной из израильских авиакомпаний рассказал телеканалу, что проблема, которая впервые появилась в 2019 году, вернулась в последние три-четыре недели.

По информации телеканала, Израиль сообщил России, что используемое оборудование в Сирии создает помехи в приеме сигналов глобальной спутниковой навигационной системы (GPS). В ответ Россия заявила, что речь идет о части оборонительной системы, призванной обеспечить безопасность российских военных.

Из армии сообщили, что ЦАХАЛ действует против этой угрозы в рамках системы многомерной защиты Израиля.

Отметим, что три года назад Управление аэропортов Израиля в аналогичной ситуации внесло изменения в процедуру посадки самолетов. В случае помех посадка происходит по курсо-глиссадной системе, ориентируясь на радиомаяк. При этом диспетчеры обеспечивают сопровождение самолетов при взлете и посадке.